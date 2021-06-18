全台15日起為85歲長者接種疫苗，台中市16日、17日兩天內有7名長者接種疫苗返家後猝死，其中1名60歲腎臟癌患者已被排除，但中市衛生局長曾梓展18日也公布仍有新增一名85歲洗腎患者17日接種疫苗，隔4小時洗澡出現胸悶，緊急送醫搶救不治。曾梓展也盼中央釐清接種AZ疫苗與死亡間的關聯性，儘速說明，讓民眾早日安心。

台中市市府18日下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會，針對這6名長者過世案例，曾梓展說明，第一例為南屯區90歲女性，有阿茲海默症、泌尿道感染等病史，15日上午施打AZ疫苗，下午發燒覺得口渴，喝水後呼吸喘、意識不清叫不醒，經送醫搶救無效。

第二例為西區94歲男性，有阿茲海默症、高血壓、糖尿病病史，15日於快打站接種疫苗，16日早上約6點突然很喘且口乾，喝流質食物無法入口，不久便死亡。

第三例為豐原區81歲男性，有高血壓、尿毒症病史，常規洗腎，15日於醫院施打AZ疫苗，16日因發燒、呼吸喘至急診，17日上午6點多宣告死亡。

第四例為大雅區72歲女性，有洗腎病史，15日接種疫苗，16日前往洗腎診所洗腎，出現昏迷症狀且無呼吸，診所人員持續CPR，經送醫搶救無效。

此外，第五例為大里區72歲男性，有慢性腎衰竭、三高及冠狀動脈心臟病史，16日接種疫苗，17日出現意識昏迷、無呼吸，送醫搶救無效

第六例為北屯區85歲男性，有第三期慢性腎衰竭、心律不整及三高病史，17日接種疫苗，施打後的30分鐘觀察期間無異狀，4小時後洗澡時發生胸悶症狀，經送醫搶救無效，診斷為心因性休克，心導管檢查發現心臟血管嚴重阻塞。

至於16日傳出一位住在西屯區護理之家60歲男性有腎臟癌的男性15日接種疫苗後於凌晨出現不適，送醫急救無效，該案臨床醫師判定死因與疫苗無關，因而曾梓展說，並未將該案列為接種疫苗後嚴重不良反應提報中央。

曾梓展表示，為釐清死亡與疫苗的相關性，除了醫師判定1例已確定與疫苗無關，其餘案例均通報中央，將由衛生局協助家屬提出預防接種受害救濟申請，協助收集相關病歷資料，提送中央審議，如確定因預防接種致死，最高將給付600萬元救濟金。