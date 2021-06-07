智邦(2345)5月營收雙增，苗栗疫情嚴峻，智邦目前有12位員工確診，都已安排接受醫療隔離照顧，其中已有1位員工出院休養，智邦已備妥後續篩檢資源，也會擴及提供給同仁的家人，實施定期滾動式篩檢，智邦目前生產出貨仍維持正常運作。

智邦5月合併營收為49.11億元，月成長6.18%、年增加約30.49%；累計前5月合併營收為227.34億元，較109年同期增加約16.23%。

截止6月7日為止，根據中央流行疫情指揮中心發布資料，智邦有12位員工確診，都已安排接受醫療隔離照顧，目前狀況大致穩定，其中已有1位員工出院休養。

智邦表示，面對有公司員工不幸受波及確診，智邦除了將全力協助後續醫療與生活相關需求，讓員工能夠安心休養外，也將主動擴大預防性防疫措施，這其中包括將在6月初第一階段全面篩檢完成後，隨即啟動定期全面篩檢計畫，確保所有員工能夠在安全且安心的環境下工作。

自5月初桃園諾富特旅館相關疫情發生後，智邦即全面提升公司防疫規範，5月下旬，智邦更提前與醫療機構簽約合作展開全面篩檢作業，並已在6月4日啟動，將在6月10日完成竹南廠1500人篩檢作業，而今(7)日將先完成全體外籍員工篩檢，同時啟動宿舍與工廠統一分流分艙作業，並另行擴增外籍員工宿舍，降低外籍員工宿舍共居人數。而在新竹本廠部份，也已申請參與竹科園區篩檢作業，智邦本廠員工將在6月9日完成篩檢，另外，智邦也已備妥後續篩檢資源，將持續與醫療院所合作，在智邦整體廠區實施定期滾動式篩檢。

智邦強調，由於目前疫情仍在變化中，智邦也將以保護員工健康安全為第一要務，持續調整防疫應變措施，而在生產出貨部份，目前則仍維持正常運作。

(時報資訊)