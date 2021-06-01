基隆市今新增8例確診個案。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市今新增8例確診個案，其中一案8789為台鐵南港車站紀念品商店員工，身體不適採檢確診，另外，案8556居住在基隆但平時在台北開計程車維生，日前家人確診被匡列，今身體不適採檢陽性。

基隆市長林右昌表示，疫情雖有趨緩，但不能掉以輕心，並公佈8例確診者足跡，其中案8556為50多歲男性，是台北靠行計程車司機，日前參加家庭聚餐，岳母、妻子身體不適採檢確診，男子則被匡列為居家隔離者，5月30日出現症狀，到醫院採檢也呈陽性。

案8678為20多歲女性，是案4269（2個月大嬰兒）家人，目前無症狀；案8679是80多歲男性，長期臥床、無法活動，平時由媳婦照顧，5月30日身體不適就醫，經採檢確診，其同住女兒（案8679）被匡列密切接觸者，今天篩檢確診，目前無症狀。

案8689為50多歲男性身體不適自行就醫，採檢確診，感染源釐清中；案8786是20多歲男性，在台北藝術中心工地擔任營造工程師，工地多人確診，當時立即停工，但於5月30日出現症狀，就醫採檢為陽性；案8787為護理之家住民，日前預防性快篩確診；案8789是在台鐵南港車站紀念品商店工作的40多歲女性。

林右昌指出，上述確診個案，目前由衛生局疫調中，不論是感染源或是相關足跡，將於調查後再向外界公布，此外，今天有8例確診，還需要大家繼續努力，不能掉以輕心。

(中時 )