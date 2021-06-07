嘉縣大林泡茶群聚案相關圖。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

中央流行疫情指揮中心7日下午2點公布嘉義縣新增1位新冠肺炎確診案例，嘉義縣長翁章梁7日線上疫情記者會中指出，該案11541是73歲男性，是大林泡茶群聚中早餐店的爸爸，原先採檢為陰性居家隔離中，6日因喉嚨痛送醫採檢確診。

案11541是為案8862的丈夫，5月30日因太太、女兒確診列為居家隔離，6月6日居家隔離第7天上午出現喉嚨痛症狀，由衛生局安排防疫計程車就醫採檢後確診。

嘉義縣衛生局長趙紋華指出，案11541確診ct值15，推測5月30日採檢時可能是潛伏期，可傳染期約為發病日前兩天，以此回推疫調，因該男當時在居家隔離中，有電子圍籬監測，因此無其他足跡。

翁章梁在記者會中表示，有關大林泡茶群聚案，縣府針對周邊鄰居、訪查找出可能的接觸者、有重覆足跡且有症狀、社區群聚點等，啟動擴大篩檢專案，完成4場次篩檢377人，除先前公布的確診個案，其餘皆為陰性，請地方不要有過多揣測。

(中時 )