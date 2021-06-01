疫情三級警戒，中央流行疫情指揮中心宣布至6月14日止停止室內5人以上、室外10人以上之社交聚會，桃園警分局上月31日晚間稽查發現民權路某健身房仍不顧疫情偷開業，且今(1)凌晨亦查獲民生路某快炒店11人群聚打麻將聚餐，警方表示將移請相關單位裁處。

今(1)日桃園民生路某快炒店內傳來吵雜的聲音，經桃園警分局警員巡邏發現並通報，到場查看後，發現店內有11位民眾聚餐及打麻將，民眾表示是店內員工聚會活動，警方指出，雖未有賭博情事，警方仍依規定製作紀錄表，並移請相關單位裁處。

另桃園警分局亦於上月31日發現民權路某健身房雖鐵門關閉，但內部傳來燈光及聲響，經員警前往察看後，發現店內仍有營業，負責人、教練及顧客共計9人在場，違反室內5人以上社交聚會的規定，將依法移請相關單位裁處。

桃園警分局呼籲，他縣市已經發生群聚打麻將而確診的狀況，為堵住放疫破口，請業者及民眾在防疫期間應確實遵守相關規定，違反規定之店家及顧客，將分別移送裁處，切勿以身試法。

(中時 )