繼經典菜色與各式餐盒後，「欣葉台菜」再宣布再推出下酒菜外賣，標榜以各式台味佐酒小食供民眾在家配菜，精選下酒菜有酥脆涮嘴的干貝小魚花生、鹽酥蝦、鮮香誘人的三杯中卷、香烤烏魚子等，可配飯也適合小酌，打造家庭版深夜食堂。供應多款台式手路菜的「欣葉鐘菜」，也推薦美味又賞心悅目的五福拼盤冷菜，白斬雞、五味軟絲、香烤烏魚子、海蜇皮、滷花菇等。 同時為兼顧防疫優先與消費者的便利，欣葉旗下各分店規劃了「免下車取餐」安心服務，縮短取餐時間也降低接觸風險顧慮。

欣葉的干貝小魚花生，以蔥、蒜、辣椒等爆香，配上現炸的吻仔魚與花生拌炒，酥脆涮嘴，正餐配稀飯相當開胃，也是標準的下酒菜，除了國人也相當受到國際旅客喜愛，算是是鎮店寶之一；鹽酥蝦則將主角換為白蝦，海味襯得台味更加奔放豪邁。

講到台味少不了三杯，欣葉選用台灣海域的中卷，肉質軟、口味清甜，以米酒、醬油、黑麻油各一杯加上蒜、薑、糖拌炒，起鍋以九層塔提香，濃濃的台灣味一次從鍋底散發。同樣充滿台灣特色的香烤烏魚子，欣葉以烈酒浸泡烏魚子去膜再燒烤，內部仍保留恰到好處的柔潤口感，完全展現師傅的功力。

冷菜拼盤在台灣傳統宴席菜中是不可或缺的要角，除了表現澎湃也要顧及盤內菜色彼此味道的和諧搭配，可看出主人誠意與廚師細膩度。欣葉鐘菜的五福拼盤包含了招牌的白斬雞、台式醬汁特色的五味軟絲，以及香烤烏魚子、海蜇皮、滷花菇等，味美賣像討喜，兼有海陸滋味，一直位居店內暢銷榜上；外帶回家快速上桌，讓在家用餐彷彿也有了宴席般的尊寵感。

(工商 )