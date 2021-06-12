中央流行疫情指揮中心日前祭出社區廣篩4大策略，包括廣設篩檢站、協助企業自主快篩、導入診所自費快篩、引進在家快篩。食藥署今公布核准3款在家快篩試劑的專案進口，分別是2款核酸快篩及1款抗原快篩，預估1周後才會有貨到台灣，屆時可在藥妝店、藥局等地方販售。

3款在家快篩試劑分別是「盧西拉家用確可易新型冠狀病毒核酸檢測試劑」、「萊析樂家用新冠病毒核酸檢測組」及羅氏家用新冠病毒抗原 自我檢測套組(鼻腔) ，分別由達亞國際股份 有限公司、萊鎂醫療器材股份有限公司、台灣羅氏醫療診斷設備股份有限公司申請輸入。

食藥署醫粧組簡任技正林欣慧表示，3款試劑有2款用作核酸檢測、1款用作抗原檢測，經與傳統檢測方式比較，核酸的陽性一致率為9成以上，抗原陽性一致率則有8成2以上。

對於民眾何時才會有機會使用？林欣慧表示，核准之後還需要從國外進口，預估一周後才有貨到台灣，屆時可在藥妝店、藥局等地方販售。相關的數量、價格，食藥署不介入，交由廠商決定。