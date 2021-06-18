東南亞、台灣疫情考驗未歇，防疫需求持續升溫，不僅和益（1709）、和桐（1714）等清潔原料，以及口罩廠恆大（1325）業績推進，檢測試劑廠普生（4117）、金萬林（6645）、安特羅（6564）國內外出貨動能也加乘放大，營收屢創新高。

普生受惠印度地區PCR核酸檢測試劑之大型政府標案訂單持續出貨貢獻，前5月營收年成長173.65％，創同期新高。持續強化各國經銷商合作，爭取印度、巴基斯坦、印尼等地區大型政府標案。

普生指出，全球為防堵肺炎疫情持續擴散，仍持續創造PCR核酸檢測試劑產品良好需求，且加上各國皆積極加速疫苗接種進度，有助進一步帶動ELISA血清抗體試劑接單表現，挹注新一波銷售動能。

金萬林新冠病毒核酸檢測自動判讀套件外銷美國、歐洲、南美洲、東南亞各國，前5月營收年增76％，創歷年同期新高。國內檢測需求高漲，積極協助醫療院所導入檢測試劑與儀器設備，目前日檢測量達1萬份。

安特羅抗原快篩試劑外銷馬來西亞、泰國、印尼、埃及、日本、印度等，今年海外出貨上看30～50萬片。隨國內需求遽增，6月將日產能從10萬片擴增到20萬片，後續將視疫情情況，逐步將擴大年產能可達千萬劑。恆大產品包括口罩、紡結與複合不織布、熔噴不織布、貼合布及後處理布等；口罩日產量約200-300萬片。前4月EPS2.4元；5月營收比4月小幅墊高至1.37億元。在國內疫情升溫，營運、股價隨防疫題材引發關注。

和益產品烷基苯為清潔劑原料，防疫帶動需求成長，加上轉投資糖廠益聯正式量產，挹注利基動能。和桐3套LAB設備年產能約35萬、居全球第二大，朝高值、利基應用目標推進。