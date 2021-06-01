疫情間如何學會淡定自處，是現代人的新功課。旅美編舞家洪綵希待在家裡，仍不忘編舞和畫畫，近期拿下美國西密西根大學國際編舞大賽第一名，新作品會在2022年春季首演。

洪綵希表示，在疫情下，編舞的方式改變了，「像是舞蹈裡我最喜歡的雙人舞，不再能碰觸到對方，只能借位跳，但我沒有停止編舞，沒有停止畫畫，我每天起床澆花，看風景，都是在練習，練習安住自己，相信一切媽祖有保佑。」

洪綵希出生於1988年，來自新北市新莊，畢業於北藝大舞蹈系，曾拿下美國紐澤西藝術獎、芝加哥傑佛瑞芭蕾舞蹈學院編舞比賽首獎。

洪綵希表示，在去年3月疫情爆發前，她處於過於忙碌狀態，疫情一來，她學會隨遇而安，不管工作取消，或是接踵而來，一切都是上天安排。

相較於疫情，身處美國，她更擔憂的是當地反亞裔人士的情況，「以前也有種族歧視，但沒那麼嚴重，可能是集體壓力大爆發，亞洲人走在路上，或是到特定的區域，真的會受到騷擾，甚至我坐在車上，還有不明人士會過來拍打車窗，令人害怕。」

洪綵希表示，美國看似自由，但其實社會上有很多隱性的壓力和壓抑，都在疫情間顯得更加猛烈。身處異地，只能安住自己，洪綵希說，她維持正常作息，閒暇時刻除了編舞還會畫油畫，醞釀創作能量，等待重返舞台的時間到來。

(中時 )