【愛傳媒須文蔚專欄】這幾天疫情沒有減緩的趨勢，每日看新聞，心如刀割，特別是讀到醫護人員從病房傳來的故事，親人只能夠過視訊，為家人打氣，而臨終的老人喘著氣說：「我想活下去！」我就淚如雨下。

不管周邊所有恐懼、擔憂或分歧的爭議，我和同事安靜在居家期間為花蓮的孩子努力，讓他們不要成為遠距教學的棄兒。

要感謝廖玉蕙老師為我們宣傳，台積電基金會許峻郎執行長看到貼文後來電，關心實際的需求，努力為我們爭取到100台Chrome Book，期待能儘快借用給孩子們，讓他們學習不落後，未來疫情稍緩後，還能繼續提供社區數位教學使用。

另外一個由李美玲理事長轉來的溫暖訊息，來自美國，駐美代表蕭美琴念著花蓮的孩子，一口氣捐出了55台微軟Surface Go。我們也已經接洽了兩個國小，希望能讓孩子別再看小手機學習。

國中同學尚玉瑛也來信，捐了8台微軟Surface Go，高中同學周王鼎、大學學弟戴豪君，還有主動致電辦公室的何瑞雯、呂慶元、簡先生、洪錦淳、魏汝柔，都寄來全新的電腦，在此要一併感謝。

辛苦的同事成為搬運工，持續收到來自各地的愛心，累積至6月3日傍晚，共收到：29台二手筆電、24台平板，及125台全新資訊設備，再次感謝每一位捐贈者。

6月3日一早，同事陳日瑒開車配送28台檢測完成的資訊設備到明義國小，由王文俊老師代為接受。

這次疫情衝擊下，偏遠部落，由於少子化，學生人數不多，教育處與我們社區的平板設備，不用太多數量，就足夠滿足社區孩子，但人口密集的市區，弱勢孩子就遭遇分配不到電腦問題。

王文俊老師看到二手電腦，一則以喜，一則以憂。喜的是，可以幫助弱勢孩子，憂的是，規格都不同二手設備，還要花時間重灌與整理。在此要謝謝辛苦的第一線資訊老師，願意在教學之餘，投身公益工作。

接下來我們將前往更多小學與機構，協助孩子們遠距學習不斷電！

作者為國立台灣師範大學國文學系教授

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)