歐股周二收市創下歷史新高；強勁金屬和石油價格推升大宗商品公司，另外歐元區五月製造業擴張速度來到歷史新高，也鼓舞市場情緒。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲3.34點或0.75%，為450.10點。英國股市上漲0.8%；德國DAX指數漲0.95%，也來到歷史新高的15567.36點；法國CAC 40指數漲0.7%。

IHS Markit對歐元區五月工廠活動調查終值為63.1，高於初值的62.8，為自1997年有調查以來的最高讀數。

另外歐元區五月通膨飆升，高於歐洲央行的接近但低於2%的目標，加大了政策制定者的挑戰。

凱投首席歐洲經濟學家Andrew Kenningham表示，大部分的增長是由暫時性因素造成，例如能源的通膨上升，預計明年整體通膨率將回落到遠低於歐洲央行目標的水準。

英美集團、必和必拓集團(BHP)、嘉能可(Glencore)等礦業公司股價皆上漲近4%，對歐股提供最大的提振。

荷蘭皇家殼牌、道爾達(Total)上漲。市場對於燃料需求前景的樂觀情緒，讓布蘭特原油期貨來到每桶突破70美元，創三月以來最高水準。

基準的泛歐STOXX 600指數在五月以2%的漲幅收盤，為連續第四個月的月線上升。

戴姆勒上漲2.6%。該汽車集團同意對諾基亞支付專利使用費用，結束了多年的法律紛爭。

(時報資訊)