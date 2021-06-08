歐股周一創下歷史新高；汽車股新一輪的上漲，抵銷了中國出口數據的低迷導致的大宗商品股在早盤的大跌影響。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲0.99點或0.22%，為453.56點。汽車及零組件次指數延續上周上漲5.3%的氣勢，周一上漲0.9%，指數來到2015年3月以來最高點。

銀行股普遍走高。歐洲央行(ECB)在周四召開會議前，公債殖利率穩定在近一個月低點，ECB官員預計會堅持鴿派立場。

BlackRock策略師指出，即使經濟重啟的力道增強，預計ECB仍會維持目前購買資產速度。

銅價下跌，讓礦業股跌1.6%。此前中國出口的增加低於預期，引發人們對銅需求的擔憂。

石油天然氣股跌0.3%。伊朗本周將與世界強權大國進行核子協定談判，如果達成協定，預計將可穩定原油供應。

數據顯示德國四月工業訂單意外下滑；供應鏈的中斷，拖累了製造商，導致德國國內需求下降。

義大利裕信銀行(Unicredit)大漲3.5%。Jefferies將該行股票上調為買進。

法國餐券、禮券和預付服務公司宜睿智慧(Edenred)上漲3.6%。德意志銀行將該公司股票上調為買進。

英美資源集團跌2.7%。該集團完成將電煤業務Thungela的分拆。

(時報資訊)