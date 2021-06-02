縣府評估以重型機具掩埋，搭配人工拔除方式的成效最高。（縣府農林科提供）

金門浯江溪口互花迷草蔓延，帶來淤塞和溼地陸化的環境生態問題，縣府將於日內展開移除作業，施作時翻攪底泥會產生「臭土味」，主辦單位建設處請民眾多加體諒。

農林科長鄭向廷說明，有「溼地殺手」之稱的互花米草，具有耐鹽、耐淹、抗風浪的特性，種子會隨風浪傳播，根系深且快速拓植，密集生長的植株會減低水流流動，卡住泥沙及垃圾，導致灘地逐漸陸化，改變鱟、水鳥、彈塗魚、招潮蟹在潮間帶的棲地環境，更會影響漁業資源。

這種原產於大西洋西海岸及墨西哥灣的植物，中國大陸在1980年引進福建沿海種植，作為護岸植物使用，後來因蔓延迅速，除造成航道淤積外，更嚴重破壞河口及沿海溼地生態。

10多年前，縣府發現互花迷草也在金門浯溪口等海岸現蹤，即曾採取各種移除方式，最終考量執行成效及經濟成本，評估結果以重型機具掩埋，搭配人工拔除方式的成效最高。

近年，浯江溪口互花米草有再度復發的跡象，不僅造成河口阻塞及垃圾淤積，堆積的淤泥更引起異味。金城鎮代表會和城區的鄰、里長屢次反映，縣府爭取中央經費支援，並避開冬候鳥活動季節，相關工程將於日內排定展開。

(中時 )