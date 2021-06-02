央視2日報導，中國國家郵政局實時監測數據顯示，截至6月1日，今年中國快遞業務量已突破400億件，接近2017年全年水平，日均業務量超過2.66億件，日均服務用戶超過5億人次，行業服務民生作用更加凸顯。中國國家郵政局預計，2021年全年快遞業務量將超過950億件。

值得注意的是，今年中國快遞業務量突破400億件用時僅5個月，比2017年中國快遞業務量首次達到400億件提前了7個月，比2020年提前約2個月，再次刷新紀錄。

據報導，2021年以來，中國郵政快遞業繼續保持高速增長的同時，服務質量、產品體系、運輸能力和末端服務能力也在不斷完善和升級。

數據顯示，中國最新快遞有效申訴率約為百萬分之0.16，同比改善六成。消費者快遞服務滿意度預計為79分，同比提高0.7分。重點地區72小時準時率預計為75.6％，同比提高1.4個百分點。

順豐、中通和京東快遞等企業升級完善產品體系，提升服務體驗和品質，創新寄遞模式改善農產品等寄遞時效。

中國郵政、順豐和圓通開通運行多條國際貨運航線，航空運力穩步提升，運輸網絡不斷拓展，行業綜合運輸能力持續增強。此外，行業末端綜合服務能力穩步提升，快遞企業強化網絡建設，通過設置末端綜合服務平台等措施不斷提升末端服務能力。

(旺報 )