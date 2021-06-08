南寶(4766)5月合併營收14.35億元，年增率42.5%，前5月營收72.83億元，年增率23.2%。對於原物料價格飆漲逐漸影響成本，南寶表示，努力將成本反映到各產品線的價格上，預期第2季產品價格調漲將逐步生效。

展望2021年，南寶維持在鞋材黏著劑市場第一名的領先地位，預期隨著一線運動品牌陸續推出新鞋型，第二季鞋材黏著劑營收可望回復至2019年同期的水準，且將較第一季成長中個位數甚至更高。

針對工業用、衛材用、膠帶與標籤用及其他用膠，南寶採取「Golden Sample」策略，尋找符合應用市場需求強勁、南寶擁有市場領先的創新產品解決方案、具有競爭力的生產效率等三大方向的明星產品，積極實施產品組合調整，減少產品種類，儘量少樣多量生產，目前此策略已取得初步成效，預期今年可以透過此策略為營收及獲利增添動能。

在塗料及建築業務方面，南寶於今年3月中併購一家位於澳洲的防水建築材料廠商，其營收大約為澳洲建材業務營收的10%。此次併購已於今年第二季開始貢獻營收及獲利，並隨著創新產品的推出，將持續挹注澳洲的建材業務營收成長動能。

(時報資訊)