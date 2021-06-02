國泰金控減碳腳步未曾停歇，即將邁入60週年之際，宣布國泰金控暨旗下各子公司將更積極持續進行「零碳營運轉型」，承諾接軌全球再生能源百分之百倡議「RE 100」，於2030年全面使用綠電，疫情嚴峻之際，營運不中斷、承諾不中斷，進一步邁向零碳經營之路。

國泰金控於2017年設定集團5年減碳5％目標，2020年累積減碳達6.76％，提前達標。然近期疫情復燃、水資源不穩定，在在顯示個人及企業皆無法置身事外，尤其氣候行動刻不容緩，因此，國泰承諾提高再生能源使用比率，透過與售電業者合作，國泰金控、國泰人壽、國泰世華銀行及國泰產險總部，預計在2025年之前達成百分百使用綠電，而國內所有營業據點則於2030年達到100％使用再生能源。

國泰世華銀行已配置智慧電錶，導入可視化管理能源方案。國泰人壽透過能源盤點，逐步汰換老舊設備，更藉由使用再生能源設置太陽能板及推動綠建築設計，落實減碳(作為如補充說明)，回應《巴黎氣候協定》之目標。

國泰金控總經理李長庚表示，氣候衝擊影響頻率及規模越趨嚴重，2050年淨零碳排是聯合國等機構積極推動的目標，為緩解氣候風險，低碳轉型是國際共識、政策方向，也是國泰的目標。除了營運減碳，國泰亦重視投資對象的議合，並將氣候變遷定為國泰投融資對象議合主軸之一。

(旺報 )