工業電腦廠凌華（6166）8日宣布與汎宇集團攜手合作，發表PV-DREAMS配電級再生能源管理系統，專門提供台電1MW以上再生能源電場需求設計，採用凌華MXE-212/PAN-CO平台及汎宇集團監控軟體，全年24小時無間斷遠端即時監控太陽光電發電系統。

由於過去在太陽能系統使用上，大部分是透過商用或家用電腦當閘道器來進行監控，但發電系統多處於室外日曬雨淋，導致經常遇到熱當機問題，造成發電量耗損及維運成本大幅增加。

透過凌華MXE-212/PAN-CO硬體平台及汎宇集團的監控軟體，可直接在電廠端將原始資料進行即時分析處理，再將處理過的數據統一回傳至中央伺服器，降低硬體負載及減少關鍵性用電與時間成本問題，同時可生成電力收入、維運支出與財務分析等收支報表，即時進行維運安排。

汎宇集團董事長郭昆璋表示，光電廠業者最在意的便是發電量與發電收入，統計導入與凌華合作共同推出的再生能源監控系統的光電廠，每年發電量與發電收入將提高3成以上。不僅將加速系統建置成本回收，提高業者加碼投資新電廠開發案的意願，同時，也與加速再生能源電廠建置的政策方向不謀而合。

此外，凌華表示，在台電監控系統與電廠端之間所安裝的中繼閘道器，必須能確保變流器不受第三方控制或調整任何重要參數，公司有超過25年的硬體研發經驗，而汎宇集團也擁有40年以上與600座電廠的監控實績經驗，預期透過兩個在地品牌結合，加上台電認證，提供國內電力系統對於國安層級考量的資安防護。

(工商 )