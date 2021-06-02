韓國政府最新出爐的5月份通膨率已飆至超過9年新高，市場擔心韓國央行將會實施貨幣緊縮政策。不過，韓國這次通膨率會這麼高，除了比較基數較低外，石油與農產品價格上漲也是主因。

5月消費者物價指數（CPI）較2020年同期上漲2.6%，並創2012年4月以來最大增幅，與市場普遍預估值相符。至於韓國4月CPI，也是年增2.3%。

回溯2020年5月，由于新冠病毒影響下，需求面與供應鏈雙雙受到打擊，韓國當此一度陷入通貨緊縮。

韓國財長解釋，本次通膨創新高是因為2020年同期數字太低，與部分農產品暫時供應不順以及油價高漲有關，故通膨率在未來將不太會再這麼高。

這份經濟報告中，農畜漁業產品與石油的花費分別上漲12.1%與23.3%。

至於剔除掉能源與食物等價格波動較大的核心CPI，年增率為1.2%，也創2018 年11月以來最大漲幅。

5月CPI月增率為0.1%，低於4月的0.2%增幅。上周，韓國央行維持利率在0.5%歷史低點不變，不過調高經濟前景並預測會出現高通膨。同時也表示，萬一通膨加速且失控，將會收回疫情激勵政策。

澳盛銀行研究單位（ANZ Research）指出，央行最近政策傳遞出像是要升息態勢，不過疫情造成的經濟衝擊愈來愈小時，可能才是政策緊縮先決條件。基本上，韓國央行可能會在2022年第一季修正利率政策，不過疫苗接種率的速度比預期來得快時，搞不好2021年第四季利率就會有變動。

韓國央行目前預計2021年通脹率為1.8%，2022年則為1.4%。

(時報資訊)