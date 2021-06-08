發債大戶沒有出現，5月國際板債券雖有19檔發行，比去年同期增加近73％，但發行金額僅約25.2億美元，比去年同期大幅衰退73％以上，主要是去年5月有以色列來發50億美元主權債，及設在荷蘭的沙國資產管理公司發債20億美元。

但由於5月國際板債券僅2檔債券提前贖回，贖回金額1.5億美元，是今年以來單月最少贖回金額，因此國際板債券流通量（存量）首破700檔，達714檔，金額1,934.47億美元，都創下歷史新高。

今年因為新台幣匯率強升，首季壽險業避險總成本攀高，再加上多數壽險業預期下半年債券利率會彈升，上半年海外投資速度有放緩跡象，有些公司也打算將投資額度「省下來」，直接投資海外較高收益的債券，因此在國際板債券投資上，不若去年要「補」被提早贖回債券額度般積極、大量，但還是有些公司持續買進中。

因此今年前5月國際板債券雖有116檔債券發行，檔數比去年前5月的99檔增加17％以上，但總發行金額241.3億美元左右，比去年同期減少近33％，代表今年平均每檔的發行規模不若去年，欠缺量大的發債大戶。

壽險業今年前幾月投資國際板債券還是有一定的量，據保險局統計，到4月底壽險業投資國際板債券餘額是新台幣4兆777億元，比去年底增加1,378億元，去年同期則是因為國際板債券大量贖回，前4月被贖回逾227億美元的債，壽險公司即便加速買進，國際板總投資金額仍是少了新台幣1,379億元；若看金管會管制額度前的2018年前4月則是增4,732億元。

去年是因為壽險公司要補部位，加上油源國家需要發債籌資，所以有不少大額、雙掛牌的國際板債券發行，再加上一些知名跨國企業贖回老債後亦有新發額度，所以2020年全年共發行195檔債，發行金額601.56億美元，都創下新高。

但去年國際板共提早贖回159檔債券、458.48億美元，亦創下歷史新高，今年預估可贖回債券並不多，前4月已累計贖回42檔、金額77.48億元。

(工商 )