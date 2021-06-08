主計總處今公布5月消費者物價指數（CPI）年增率2.48％，創2013年3月以來新高，刷新逾8年來的紀錄。

主計總處綜合統計處視察曹志弘分析，5月CPI年增率擴大，主要是受油料費、旅遊服務等去年低基期影響，去年5月物價下跌1.21％，加上近期蔬菜、水果又受天候影響，導致價格上漲所致。

曹志弘進一步指出，最近跨境旅遊盛行，OPEC原油價格來到每桶70美元，油料費低基期因素將逐漸消除，預估5月物價是這波高點，6月CPI的漲幅將逐漸收斂，整體來看，「國內沒有通膨疑慮」。

值得留意的是，疫情下民眾搶購民生物資，曹志弘從查價數據觀察，5月廠商促銷優惠多已取消，像速食麵漲幅達2.72％、是特別明顯。

不過，進口物價指數上漲明顯，是金融海嘯以來最大漲幅，曹志弘解讀，這意味廠商進貨成本壓力大，若國際原物料價格持續上漲、廠商承受不住，不僅民生物資促銷優惠取消，廠商會進一步調整定價，未來物價壓力將會愈來愈重，主計總處要密切注意。

(中時 )