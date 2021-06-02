台南市政府今天邀集局處首長召開一級指揮中心防疫會議，討論相關南市疫情狀況和精進紓困作為，專家提醒此波疫情本土確診有高齡化趨勢，建議政府須做好輕、中、重症分流應變措施，「我們要跑得比病毒快！」台南市長黃偉哲表示，台南確診者多因群聚染疫，且多在偏鄉區域，疫調和篩檢如能同步就盡速，不能讓病毒跑得比防疫人員還快，有相關接觸史應匡列至少3層，絕對不能鬆懈。

台南市政府今邀請成大教授柯乃熒、莊坤達副教授、舒宇宸副教授加入視訊討論，台南市長黃偉哲也向專家提出台南市未來大型疫苗施打計畫啟動，台南市可達1日1萬劑的量能，「台南已做好準備」。

衛生局報告，中央撥付台南的第二批疫苗1萬6千劑，昨天下午已陸續開始施打，預估本周能完成9成施打進度。為因應中央即將公布的大規模施打疫苗相關措施及施打順序排列，黃偉哲強調，接下來相關該建置的大型疫苗接種站，以及協助施打的醫事人員等相關量能，都必須馬上到位，才能達到預估每日施打1萬劑以上的疫苗，全面提升台南的城市防疫力。

黃偉哲也提醒各局處首長，疫情已導致民眾生活不便，因此，政府的經濟紓困作為更加重要，務必積極從各方面照顧好民眾需求。

(中時 )