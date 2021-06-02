日股周三收漲。疫苗接種活動提振了經濟復甦希望，帶動招待業者相關個股的上漲；另外汽車股也因全球需求走揚而創下新高點。

周三日經225指數收漲131.80點或0.46%，為28946.14點。東證一部指數漲16.15點或0.84%，為1942.33點。

儘管日本上周將社交管制延長到本月稍晚，但投資人把眼光投向更遠的地方，認為疫苗接種的趨向，為經濟重啟注入新動力。

瑞穗證券分析師Nobuhiko Kuramochi指出，目前每日接種疫苗數為50萬人，因此可以寄望，到七月中旬，新確診人數將會下降。

鐵路營運商為表現最好的股票，西日本鐵路漲7.7%；東日本鐵路漲6.0%。

全日空控股漲3.2%；日本航空也上漲3.5%。

房地產股為另一表現強勁的類股，住友地產開發上漲4.3%；三井不動產漲5.2%。

房地產投資信託(REIT)亦受需求影響，其指數(東京房地產投資信託指數)上升1.5%，達到去年3月以來最高水準。

受惠於全球復甦希望，投資人紛紛買進價值型股票，認為與成本高昂的成長型股票相比，價值型股票有更大上漲空間。

本田汽車漲4.6%，股價創3年高價。豐田延續上漲趨勢，上漲2.2%。

家具營運商Nitori控股跌4.5%，來到近一年低位。醫療設備製造商Sysmex下跌3.7%。

製藥商也面臨下跌壓力；第一三共跌1.6%；小野製藥跌1.0%。

(時報資訊)