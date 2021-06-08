日股8日漲跌互見，受到利多消息激勵的衛采製藥雖飆漲，但權值股卻走弱，日經早盤收28,987.58點，跌31.66點或0.11%。東證則收1,962.07點，漲1.22點或0.06%。

IwaiCosmo證券認為，衛采所合作研發藥物獲美國批准，也讓日本藥廠振奮。隨著新冠疫苗接種率增加，景氣復甦前景值得期待，日股也可出現落後補漲行情。

美國時間7日，美國食品藥物管理局（FDA）在爭議下核准了近20年以來，第一個針對阿茲海默病症的新藥。這個藥物是由美國Biogen與日本衛采，所共同合作開發的。

由於衛采的好消息，東京證券交易所內33個產業中，製藥類股漲幅最大。同時，看好後市的衛采持有者在惜售下，使得目前股票沒成交半張。不過，同業第一三共漲4.58%，安斯泰來製藥也漲1.83%。

權值股表現相對遜色，軟銀跌1.56%，空調製造業者大金工業也跌2.9%。

川崎汽船漲5.38%，是日經漲幅最大的一檔，其次是第一三共製藥。至於，住友金屬礦業跌3.41%表現最差，其次是王子製紙跌2.37%以及大金工業。

(時報資訊)