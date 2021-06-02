疫情肆虐，不少有運動習慣的民眾表示，原本下班後都到健身房運動，今則改為在家跳舞。（蔡旻妤攝）

疫情肆虐，不少有運動習慣的民眾表示，原本下班後都到健身房運動，今則改為在家跳舞。（蔡旻妤攝）

本土疫情全面爆發，宅經濟也隨之快速增溫，以往至健身房重訓或有氧的運動愛好者崩潰表示，因運動中心全數歇業，宅在家快悶壞了。幸好不少從事運動教學的老師紛紛改開線上直播課程，讓想運動的學員解悶，有運動習慣的台東黃小姐說，好在有線上課，不僅省了出門路程，更能與各國老師連線享受流汗快感。據了解，老師須備妥逼近攝影棚的設備，線上學生可達百人。

打開平板或筆電，將畫面連接到電視，熱愛運動的黃小姐說，數十年來1周都保持4天運動的習慣，突然全數喊卡，不僅晚上沒了去處，身體不時也感到痠痛疲勞，好在女兒替她報名線上有氧課程，不僅省下往返健身房的路程，運動之餘也跟得上流行，知道最新舞步和歌曲，更可無時差享受台北、高雄、日本、美國、南韓各地老師連線上課；課後也和女兒有了共同話題。而蔡姓學員表示，透過視訊看到同學相當興奮，也會相約上同課程並穿同色系衣服，若沒約定，突然發現畫面上有相識同學更開心。

「防疫在走、視訊要有」教學10年的人氣美女老師宛宛表示，線上開課不容易，不僅事前準備工作多，所需硬體猶如小型攝影棚，還得有順暢的網路，而她線上開課卻不收費，她說只要學生願意配合防疫乖乖待在家、持續運動，就值得了。

宛宛坦言，線上課程少了直接互動協助避免運動傷害的過程，但不論線上或實體，老師應提供每位學生在安全、有效的前提下，放鬆一整天的情緒。從業3年的Sandy教練說，線上課程在事前在聯繫上比較麻煩，而一開始自己面對鏡頭，得自己邊跳舞邊喊聲，相當尷尬，不過已逐漸習慣中。

從事運動教學6年的咪拉老師坦言，線上課程對她來說是重新學習，畢竟沒當過直播主、也不曾有完善設備，開始前得花費數個小時學習網路速度、鏡頭畫質、收音情形、網路平台設定、報名方式、匯款對帳等瑣事，這些都得一手包辦，更無前輩指導，只能相互請教其他老師，並協助測試，在每次直播完後再進行檢討；她強調上課只想快樂傳遞出去，也坦言較喜歡實體課，「啊！想大家了」。

(中時 )