立法院於2021年5月31日三讀通過修正「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」部分條文，提高紓困振興特別預算總額上限至新台幣8,400億元，並且延長防疫紓困振興特別條例之施行期限至2022年6月30日止。但資誠（PwC）指出，政府針對貸款、報稅的數位化流程應同步採取配套措施。

資誠（PwC）聯合會計師事務所執業會計師蔡晏潭指出，進入三級或接近四級防疫之狀態，民眾自主性封城而減少流動，傳統的政府運作方式，以及商業運作模式，將面臨能否及時因應的挑戰。換言之，即使本次修法再增加四倍的經費預算，但如何能及時讓企業或者民眾得到實質，或讓企業順利運轉才更是關鍵。

蔡晏潭認為，在銀行貸款流程數位化將面臨挑戰，金融機構是否可開放線上申請，並透過自然人憑證或其他驗證碼來進行身分認證，通過後，銀行就直接撥款到指定帳戶，不用至銀行親簽。此外，企業貸款之線上申請，由於涉及洗錢防制法相關之身分與最終受益人等等之確認，線上對保之挑戰性高。

在網路稅務申報也會有挑戰，蔡晏潭指出，雖然財政部已經有網路稅務申報系統，但並非全部皆可以適用，例外之可能情況包含採連結稅制申報、特殊會計年度稅務申報（年度結束日非12月31日）、 營業代理人代填申報，以及有無法轉檔之租稅減免申請等情況，皆是目前推行稅務網路申報的挑戰。

蔡晏潭表示，防疫紓困或振興，已經不再只是錢的問題。本次防疫紓困振興特別條例只是增加了經費預算，這顯然是不夠，還要再觀察政府整體的紓困運作配套彈性，以及商業模式的數位轉換調整是否夠及時有效。期待不僅要超前部署，還要有完整可行的配套方案因應，以帶領台灣挺過一波波的疫情挑戰。

(工商 )