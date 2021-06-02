疫情連日升溫，各縣市政府管控加嚴，依中央公告，無症狀確診者可在家隔離，但疫情陷入膠著，確診數居高不下，台北市長柯文哲下令，為全力圍堵疫情找出感染源，未來一旦確診，全部都要移到防疫專責旅館。

柯文哲表示，目前採用發病來快篩、PCR檢測，確診就攔下，再去追問確診者過去接觸對象，加以疫調匡列，但許多確診者在發病前一兩天就已經開始傳染，導致Rt值降不下來，「現在最難搞的是發病前會傳染的案例」。

柯文哲表示，新冠肺炎在防堵上比SARS困難，因為SARS是發燒後才有傳染例，但新冠肺炎難纏的主因在，發病前就有傳染危險，目前鼓勵有症狀者做快篩，但問題是發病前已有感染力，因此北市在感染數降不下去。

柯文哲指出，目前戰術要重新調整，原本開放無症狀可待在家，但現在因防疫旅館數量足夠，除非確診者有很強的理由，保證在家裡可以隔離很好、不會接觸，才允許住在家裡，「不然一旦確診，全部移到防疫專責旅館」。

柯文哲強調，把確診者移到防疫專責旅館，才可以把健康服務中心的人力節省下來，去作疫調找出發病前的感染者，再撲滅掉圍堵，不然病例數很難再往下降，戰術要滾動式修正。

(中時 )