美股科技股回跌，台股2日開高後震盪翻黑但收小紅，外資轉賣超並進場買匯，使得新台幣也跟著由升轉貶，終場收在27.72元兌1美元，貶值8.3分，終結連續三個交易日升勢，台北外匯經紀公司成交量10.84億美元。

外匯交易員指出，美國製造業數據優於預期，國際美元也趨於回穩，加上人行出手降溫人民幣升勢，及美股科技股漲多回檔，台股終結攻勢僅小漲2點。外資由買超轉為賣超台股新台幣94億元，且進場回補美元，進口商看勢頭不對也跟著買匯，反觀出口商因月初不急著拋匯，使得新台幣由升勢反轉走貶，重返27.7元價位。

外匯交易員認為，新台幣最近一波累計升值逾3角，1日更直接衝抵27.5元重要關卡，但老大（央行）進場調節的宣示動作，使進口商覺得暫時不至於衝破這個關卡，因此順勢跟進外資買匯，新台幣升勢也暫歇。短線先看美國公布非農就業數據表現，影響美元及外資動向，並決定新台幣升貶。

(工商 )