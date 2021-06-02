苗栗縣議長鍾東錦及多位議員發起送便當挺醫護行動，鍾東錦親自包裝便當。（苗栗縣議會提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣議長鍾東錦及多位議員發起送便當挺醫護行動，便當菜色內容相當精緻。（摘自鍾東錦臉書／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣新冠疫情升溫，2日更爆出京元電竹南廠菲籍移工大規模群聚感染，益使縣內醫護人員工作量飆升，為了挺第一線醫護人員，苗栗縣議長鍾東錦號召議員同事及愛心社團，共同捐贈1萬個健康愛心餐盒，6月起新鮮直送給防疫醫護人員食用，讓他們用餐不用愁。

鍾東錦表示，在這次疫情中，最辛苦的還是站在第一線抗戰的醫護人員，他們除了原本就人力短缺，還要面對遠高於一般人的感染風險，近日其他地區更傳出便當店拒絕送餐事件，看到醫護人員面對高壓力，竟然還要為吃飯煩惱，他決定要主動出面挺醫護。

鍾東錦指出，醫護人員為了照顧病患，在醫院內的用餐時間本就不確定，例如醫師進手術房，動輒4、5個小時以上，等到可以吃飯，卻已經買不到餐點了，

隨著疫情加劇，全體餐飲店都停止內用，更有許多餐飲業者因人力、食材等問題，也暫時關門休息，防疫醫護人員用餐再次面臨窘境。因此，議長鍾東錦、副議長李文斌、苗栗縣議會國民黨團書記長江村貴、副書記長余文忠等多位苗栗縣議員以及阿斌哥大愛協會，共同捐贈「1萬個」防疫醫護愛心餐盒，希望藉此讓醫護與防疫人員感受到來自民間的愛心。

這1萬個防疫醫護愛心餐盒，將請苗栗知名企業「一品饌團膳公司」的中央廚房製作完成後，直接送至醫院，包含部立苗栗醫院、大千醫院、大順醫院、弘大醫院、協和醫院、為恭醫院、重光醫院以及光田醫院等，一品饌公司也捐贈3千多個便當，送給前線醫療人員與縣府防疫工作人員。

當然面對嚴峻疫情，1萬個餐盒肯定不夠，鍾東錦因此呼籲熱心企業和愛心社團共襄盛舉，接力送防疫餐盒，作為醫護人員最厚實的靠山。

苗栗縣長徐耀昌表示，非常感謝苗栗縣議長鍾東錦及議員們，用實際行動支持前線醫護人員，回饋地方，相信在全民共同努力防疫之下，大家一定可以攜手度過危機。

(中時 )