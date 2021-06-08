本土疫情日益嚴峻，北市議員應曉薇表示，專責旅館的醫護及工作人員因工作內容包含醫護、送餐、收垃圾、房間清潔、消毒等，因全程需要穿著防護衣，工作量龐大，醫護忙碌的時候無法吃正餐，只能在工作期間吃點心或乾糧果腹，乾糧及基本物資不足，應盡速進行防疫旅館物資補給作業，不要讓前線人員累倒。

應曉薇表示，很心疼及感謝防疫旅館的醫護、社工、清潔等人員，因此與友人自掏腰包買物資，將百箱的物資送至臺北市第一間的專責防疫旅館凱薩飯店並由醫務長及醫務秘書代表工作人員接受物資，盼能讓第一線防疫工作人員無後顧之憂，可以更全面守護民眾健康安全。

應曉薇指出，依據觀傳局提供的資料至6月6日臺北市防疫旅館共計有103家、房間數6336間，空房數1733間。依據5月29日資料，衛生局所管轄的加強版防疫專責旅館共計有7家，房間數約1060間。

應曉薇強調，目前加強版防疫型旅館的物資不夠，呼籲想要發揮愛心捐贈物資的市民朋友，可以聯繫北市政府聯合醫院，也希望北市政府社會局聽到需求，應儘速進行「防疫旅館物資補給作業」，不要讓前線人員累倒。

應曉薇說，另萬華社福中心收受許多物資，也應在防疫萬全準備下將物資、防疫用品儘快轉送，若人手不足可請里長、民間團體代為協助，勿辜負捐贈人愛心。

(中時 )