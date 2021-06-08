疫情嚴峻，日前發生雙北醫院3名護理師遭洪姓確診者砍殺事件，引發社會關注，法務部責成台灣高檢署指示各地檢署在疫情期間從嚴從速偵辦醫療暴力、假訊息犯罪，高檢署8日表示，洪男雖仍在醫院戒護就醫治療，但承辦檢察官已立即指示司法警察蒐集相關犯罪證據，並以視訊方式訊問相關證人，迅速保全相關犯罪證據，將積極偵辦。另各地檢署自5月19日起成立查緝假訊息小組迄今，共計偵辦138件假訊息案、被告165人。

高檢署表示，自去年3 月 2 日起至今年6月7日止，所轄地檢署共偵辦散播疫情假訊息案件998件、1230人。高檢署並自5月19日成立「疫情期間查緝假訊息犯罪督導小組」，指示各地檢署成立「疫情期間查緝假訊息犯罪專責小組」，專責小組成立迄今，從嚴從速偵辦散播疫情假訊息案件共計138件、165人。

此外，高檢署函令所轄地檢署對於轄內醫療暴力案件，從嚴從速偵辦，維護醫護人員安全，對於犯罪情節重大的被告，承辦檢察官須依法向法院聲請羈押；另案件偵查終結時，承辦檢察官應參酌個案情節，依《醫療法》規定從重求刑。

高檢署表示，王姓男子今年5月8日因在醫院急診室救治期間不耐久候，且不遵守護理師指示，竟以言語恫嚇護理師及急診醫師。士林地檢署已於5月24日提起公訴，並請求法院依累犯規定加重其刑。

至於涉及雙和醫院砍殺醫護人員的洪姓男子，高檢署表示，洪男目前雖仍在醫院戒護就醫治療中，但新北地檢署當日即分案偵辦，承辦檢察官亦立即指示司法警察蒐集相關犯罪證據，並以視訊方式訊問相關證人，迅速保全相關犯罪證據，檢方將依法嚴辦。

高檢署再次呼籲民眾切勿任意散播疫情假訊息與對醫護人員施以醫療暴力，將依法嚴辦，以共同維護社會安定。

(中時 )