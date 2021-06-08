台灣本土新冠肺炎疫情持續嚴峻，作為防疫第一線的醫護體系負荷龐大，上海商銀積極履行企業社會責任，力挺醫護體系守護全民健康，聯手上海商業文教基金會與慈善基金會，共同捐贈馬偕紀念醫院至2022年7月所需的防護衣費用689萬元，為前線醫護人員提供充裕的防疫物資與裝備，期盼共同平安順利度過疫情。

上海商銀表示，有感於本土新冠肺炎疫情為國內醫護體系帶來相當大的壓力，醫護人力與防疫物資及設備吃緊，為讓醫護人員能全心全力投入協助抗疫，結合集團旗下兩大公益性基金，共同捐贈與其總行同社區的馬偕紀念醫院689萬元，該項捐款將用於購買防護衣，預計可供使用至2022年7月，冀提供醫護人員更安全的防護，也為醫護人員加油打氣。

上海商銀強調，感謝全台醫護人員站在防疫的最前線，守護全民的健康，並向堅守崗位的醫護人員致上最高敬意，期盼台灣早日揮別新冠疫情的陰霾，全民安心恢復常態的工作與生活。

(工商 )