歌壇新人一隻魚推出單曲〈陌生〉。（隻魚工作室提供）

新人「一隻魚」（YU）推出單曲〈陌生〉，他回想去年返台入境時，曾因為快篩呈現陽性，當下從機場被帶至醫院隔離了兩週，後來接受PCR檢測顯示是陰性，讓醫護人員和他才鬆了一口氣，覺得虛驚一場，「沒有染疫，真的萬幸！」雖然在醫院住了好久，但一隻魚回想醫護人員的全心照顧、不眠不休，讓他給予百分百的肯定，雖然當下有點不解檢驗結果前後不一，但他正能量看待是上天給的玩笑、也是考驗，他告訴自己：「我回來了，就要出運了！」

一隻魚YU熱愛音樂創作，偶然有機會赴新加坡駐唱，大受歡迎，近5年來踏上韓國、內地、泰國、菲律賓演出，去年新冠肺炎爆發後，他選擇返台避疫，因緣際會當上「浪LIVE」直播主，他在直播時說說唱唱，只花半年就得到粉絲愛戴的三千萬浪花，登上該平台2021年度盛典的音樂類榮耀主播，讓他更感激粉絲的熱愛！

新歌〈陌生〉是直播時一位以樂會友的一位女作詞人蔡佳琪為他量身定做，一隻魚一讀很有感覺，馬上著手譜曲，只花兩天就寫好，他也在MV中扮演一個由魚變成人類的歌手，陪伴在女主角的身邊，讓他大大過了戲癮。

他去年返台後，意外催生新單曲〈陌生〉，這首歌走韓式風格，卻被網友點名類似BIGBANG「太陽」的神曲〈眼鼻口〉，這首歌曾由華語天后鄧紫棋親填中文詞為〈紅薔薇白玫瑰〉，對此，一隻魚不諱言說：「很多人說耶！」但他剖析可能是從小就注意韓流，在海外演唱時有被歸類為韓風，「所以可能因此潛移默化。」但他自己倒不覺得像那首歌，「榮幸被拿來跟偶像比較，我何德何能，還要多多努力！」