各鄉鎮公所將於明天發出通知單，讓長者可以知道自己的接種時段、時間與地點，各公所也會派交通車接送。（金門縣府提供）

中央配發金門縣的1萬1200劑AZ疫苗開打在即，縣防疫指揮中心加緊相關作業。（金門縣府提供）

中央配發金門縣1萬1200劑AZ疫苗，縣衛生局針對75歲以上長者及65歲以上具原住民身分者，規畫4座下鄉服務的大型接種站，並敲定配合黃卡（疫苗接種紀錄卡）明天送達金門後，在6／16開打。

縣府祕書長陳朝金表示，民政處已完成75歲以上長者施打願意調查，包括75歲以上長者及65歲以上具原住民身分者，仍以「雙軌制」進行接種，即自行預約、下鄉服務2種。

縣府基於讓長者更方便、更就近接種，並避免各院所湧入大量施打人潮，已規畫金城體育館、金湖體育館、金沙國中體育館及金寧中小學體育館等4座大型接種站。烈嶼地區由於人數較少，由鄉公所協助接送到衛生所施打。

縣府表示，各鄉鎮公所將於明天發出通知單，讓長者可以知道自己的接種時段、時間與地點，各公所也會派交通車接送。至於行動不便、臥病在床，不方便出門者，則預定在4座大型場館接種完畢後，於下周由醫護人員直接到家接種。

陳朝金說明，大型接種站原定6／15開始施打，但因重要就醫憑證的黃卡（疫苗接種紀錄卡）及接種標貼僅剩2000餘張，已全數分配到9家醫療院所，需再等待中央明天配送補足，因此才延後自6／16開始。縣府特別感謝金門醫院、開業醫師、護理人員及校護支援下鄉服務，原定9院所的預約接種，則依各院所營業時間施打。

衛生局也說明，第1類至第3類公費接種對象，依各單位造冊為主，自行預約。洗腎患者由衛生福利部金門醫院及傅仰賢診所於機構內進行接種。住宿式長照機構住民及工作人員由衛生福利部金門醫院統一赴機構內接種。