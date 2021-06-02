ESG基金在表現與議題發酵下，成為市場熱門焦點。根據Morningstar資料，2020年ESG開放式基金檔數創高來到281檔。ESG基金琳瑯滿目，要如何挑選ESG基金，投信法人指出，除了依據個人投資目標挑選之外，重要的是評估各種標準，包括透明度、風險和ESG標準與影響。投資人可以研究那些已被基金數據供應商認可的基金。

此外，投資可留意ESG基金布局產業，ESG產業輪動快速，若投資組合均衡布局ESG主題，更能掌握長線題材脈動。

根據資料統計，觀察今年以來報酬率，以環境主題指數來看，以汙染防治報酬最佳達18.64％，但並非所有環境項目都表現亮眼，相較之下替代能源就下跌10.6％。進一步檢視，同期間ESG中的環境（E）項目表現較弱，下跌3.03％，不過整體ESG指數卻上漲5.15％。顯示不只聚焦環境，看重整體ESG，穩紮穩打才是ESG投資的宗旨之一。

鋒裕匯理基金環球生態ESG股票產業配置分散於ESG十大類別，包含科技效率/智能、能源效率/綠色建築、永續運輸與ESG承諾等。單一投資類別最高比重不超過25％。

(工商 )