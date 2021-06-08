每年端午節前後進入登革熱流行期，雲林縣北港鎮因北港朝天宮每年吸引6、700萬人次遊客，因此都會特別加強預防登革熱消毒工作，最近因疫情延燒，幾乎沒什麼遊客，但雨後轉晴最容易滋生病媒蚊，為避免爆發登革熱疫情讓新冠肺炎疫情雪上加霜，已超前部署展開加強全鎮消毒。

北港鎮公所往年都會進行2次預防登革熱全鎮消毒，去年新冠肺炎疫情持續擴大，民眾都希望加強消毒，以免要同時面臨2種疫情的威脅，因此公所決定將全鎮消毒增至3次，今年疫情更加嚴峻，公所經過規畫，結合2種防疫措施，展開雙重消毒工作。

北港鎮清潔隊長張誌誠，目前全台防疫警戒進入第3級，民眾都盡量待在家裡減少移動，北港朝天宮已不見人潮，公園等公共場所也少了很多人，但傳統市場還是有不少人前往購買食材與日常用品，因此會針對傳統市場加強清潔消毒，同時宣導民眾自主分流。

最近連日降雨，許多地方出現積水情況，張誌誠建議民眾可利用待在家裡防疫的時間，清除住家附近積水，也要把容器積水倒掉，以免滋生蚊蟲，若需要加強消毒，可隨時向鎮公所申請。

清潔隊指出，2015年登革熱造成全台4萬餘人感染，200餘人死亡，疫情慘重，公共場所定期消毒加上全鎮消毒雙管齊下，可以大幅度減少登革熱大流行的機率，讓大家更專注防範新冠肺炎，避免2種疫情同時爆發，造成民眾的恐慌。

地方民眾說，最近大家都把焦點集中在預防新冠肺炎疫情，其實登革熱也很可怕，現在已進入梅雨季，加上天氣炎熱，除了公所努力消毒，中央也需提出因應措施，加強醫療量能以應不時之需。

(中時 )