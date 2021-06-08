過去一週整體固定收益型ETF資金淨流入50億美元，其中以流入美國固定收益型ETF 22.7億美元最多，以投資信評類別觀察，投資等級債及高收益債ETF近週分別獲資金淨流入30.4億及7.5億美元。凱基投信分析，投資人追求收益的需求不變，高收益債市仍受有資金行情，不過，各類債券種類的布局比重也會影響收益空間，目前評估新興市場的長線收益機會浮現。

凱基全球ESG永續高收益債券基金經理人劉書銘表示，這一年多來，全球歷經國際地緣政治、中美貿易角力、疫情衝擊等因素，金融市場波動加劇，在挑選高收益債基金時，建議要有篩選機制，例如：評估企業違約風險時，可以觀察投資組合是否納入具有ESG永續投資策略的商品，較能強化檢視出企業資訊不透明、財務體質不穩健的發債公司，有機會降低潛在違約風險，亦可望增添收益機會。

劉書銘指出，伴隨全球各國陸續接種疫苗的進度，以及各國財政刺激方案的催化下，經濟復甦有望逐漸轉佳，有利支撐高收益債市向上空間。目前觀察新興市場企業債具備較高的投資效率，除了新興國家持續加入新創或永續企業行列之外，也有賴其相對高的收益率，可望增添投資高收益債的收益空間。

劉書銘也指出，未來疫苗施打有助經濟走向正常，寬鬆貨幣政策延續也將帶動經濟好轉，可望為企業催化獲利成長動能，預計高收益債市持續正向發展。在低利率環境下，資金將繼續追逐收益，聚焦在高利差產品，建議現階段可趁勢分批加碼高收益債券。

(時報資訊)