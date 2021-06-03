香港立法會6月2日晚上三讀通過《2021年收入（印花稅）條例草案》，落實本年度財政預算案中，提高股票印花稅至0.13％建議，有關調整將在今年8月1日生效。

根據券商中國引述香港財經事務及庫務局局長許正宇說，政府此次決定調整股票交易印花稅主要是從提高政府收入，維持穩健的公共財政角度出發，2021至2022年度的財政赤字預計為1016億港元；2022、2023至2025、2026年度也會連續出現經營赤字，介乎224億至407億港元。

在面對與日俱增的公共財政壓力大環境下，按今年2月底至5月底每日平均約1770億港元的成交計算，調整印花稅率的建議每年為政府帶來的額外收入約為187億港元以應付財政開支。

許正宇表示，《條例草案》的目的是落實2021至2022財政年度《財政預算案》的建議，將股票交易印花稅的稅率由現時買賣雙方各付0.1％提高至0.13％。有關調整會在今年8月1日生效。

回顧今年2月24日，香港特區政府財政司司長陳茂波在財政預算案中公布，香港政府為增加收入，計畫將提高股票印花稅至0.13％，此前為買賣雙方按交易金額各付0.1％。當時消息引發港交所一度暴跌12％，恒指殺跌近3％。而2日晚間消息正式發布後，恒指期貨並未有太大變動。這意味市場對此已有充分預期。

(旺報 )