美股消息面：

1.美國勞工部公布職缺和勞動力流動調查報告（JOLTS），美國4月職缺數增至928.6萬個，遠超出市場預估的820萬個和3月的812.3萬個，並創下歷史新高。

2.美國商務部公布，4月美國貿易逆差較3月縮小8.2%，為689億美元，略高於經濟學家預估的逆差687億美元。4月進口下滑1.4%，為2738.9億美元。出口成長1.1%，為2049.9億美元。

3.投資人看好原油需求前景，周二紐約期油上漲82美分或1.2%，漲破每桶70美元大關，收在每桶70.05美元，創下近3年新高。倫敦布蘭特期油收漲73美分或1.1%，為每桶72.22美元，盤初一度站上72.38美元，創兩年新高。

4.市場觀望美國消費者通膨數據，周二尾盤美元指數小升0.12%。

5.美元走升，使國際金價承壓，周二紐約期金收跌4.4美元或0.2%，為每盎司1894.4美元，結束連漲2天的升勢。

(時報資訊)