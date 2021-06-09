嘉義市9日新增1例確診案12034，是60多歲女性，為5月26日確診案6550的同住家屬，當時即被匡列居家隔離，採檢PCR檢測為陰性，均無症狀，解隔前再採檢確診，市長黃敏惠表示，嘉義市目前9例確診案有3組家戶感染，嚴堵家戶感染迫在眉睫。

黃敏惠表示，家人是親密接觸者，案12034是確診案6550的同住家屬，衛生局對她再次採檢，今天確診，嘉市目前確診9例，家戶感染就有3組占約33％，因此嚴防家戶感染是目前當務之急。

黃敏惠籲請大家回家後先洗手、換下口罩及衣物，家人不要同桌共食，不要共用餐具，室內保持通風、多消毒，親人之間用視訊連繫。

市府表示，今天確診的案12034第1次採檢陰性，預計隔離至6月10日，截至目前為止無症狀，為求慎重起見，解除隔離前於6月8日再採檢，結果為PCR轉陽，6月9日確診。

案12034自5月26日起至6月8日為居家隔離身分，均未外出，因此無公共區域足跡，亦無接觸者。

(中時 )