前美國白宮副國安顧問博明（Matt Pottinger）1日表示，如果大陸進一步武統台灣，日本可能加強軍力防衛台灣。

前美國白宮副國安顧問博明（Matt Pottinger）1日在一場專家小組的會議上表示，如果大陸進一步武統台灣，日本可能加強軍力防衛台灣。

尼克森基金會（Richard Nixon Foundation）1日主辦一場名為「美日關係中的保守現實主義及國家安全」的研討會，與會者包含前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）。博明在會議中提到，日本先建議和美國、澳洲、印度等建立現在稱之為「四方安全對話」（The Quad）的四邊聯盟。

他說，美國在印太地區的部份關鍵戰略是從日本那裡借用、改編、分享及合作的想法，整個四方聯盟的構想是日本前首相安倍晉三在2006至2007年間第一次擔任首相期間所提出，整個構想是關於自由及開放的印太地區，關於概念及口號，美國有意識地採用及改編自日本盟友。

他提到日本軍隊中有句話說，「台灣的防禦就是日本的防禦」，「所以我認為日本將會採取對應行動。」

博明也在會議上為外界質疑川普政府打壞與印太地區盟友關係辯護，他指責是媒體創造、延續了這樣錯誤的印象，自己從未看到任何證據顯示，川普執政期間，盟友關係除了更緊密以外還有其他動向。

他強調越南、台灣、澳洲、日本的官員經常告訴他，和美國的關係從沒這麼好過。

(中時新聞網)