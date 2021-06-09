本土疫情嚴峻，外界質疑政府採購疫苗不力，閣揆蘇貞昌今天答覆藍委楊瓊瓔表示，這就如同訂雞腿，生產方沒有生產、送貨方出問題，你會罵你自己嗎？國民黨文傳會副主委鄭照新痛批，政府取得疫苗訂單很豐滿，但到貨很骨感，嘲諷蘇揆再度榮膺幹話王寶座。

鄭照新說，事實上，行政院「COVID-19科技防疫推動會議」疫苗組召集人，前疾管局長、抗SARS英雄蘇益仁，早就打臉的蘇貞昌的說法，他揶揄，「蘇蘇有兩種」，一個是抗煞英雄蘇益仁，另一個則是雞腿院長蘇貞昌。

鄭照新表示，蘇益仁日前提到，「各國都是（去年）4、5月就在搶購疫苗，台灣足足晚了4個月，錯過黃金時期」、「更致命失誤是，去年11月東洋製藥與德國BNT談妥的3000萬劑採購案，因政府最後僅答應購買200萬劑，最終破局」、「去年12月，新冠疫苗上市，歐美開始全面施打計畫，如今可望解封」。

他指出，從蘇益仁前局長的說法，很明顯就是台灣在該搶購的時候，因為自滿心態不著急，被各國搶占先機，才會淪到「訂單很豐滿，到貨很骨感」的窘境。

他質問，因為疫苗空窗期打不到而喪失的生命，蘇貞昌都不會內疚？因為台灣訂單未到貨而支援台灣的美日疫苗，不過是彌補疫情空窗期的過錯，美國因為台灣民間的半導體產業不能斷鏈出手援台，日本感念台灣民間311的熱情協助而回報，請問是執政黨欠台灣人民一個感謝，還是台灣人民欠執政黨一個感謝？

他痛批，蘇貞昌應趕快向全世界爭取疫苗捐贈，只看疫苗是否合格，別管疫苗從哪來，好好彌補過錯，好好贖罪，別再拿疫苗比雞腿，真的「爛透了」。

(中時 )