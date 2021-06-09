日、澳兩國今天舉行外交暨國防部長（2＋2）會談，並在會後發布聯合聲明，首度強調「台灣海峽和平與穩定的重要性，並鼓勵兩岸議題和平解決」。外交部對日澳聯合聲明內容表示高度歡迎與由衷感謝。

日澳兩國今天以視訊方式，舉行第9屆外交暨國防部長（2＋2）會談，日方由外務大臣茂木敏充及防衛大臣岸信夫與會，澳方由外交部長潘恩及國防部長杜出席，會後發布的聯合聲明中首度強調「台灣海峽和平與穩定的重要性，並鼓勵兩岸議題和平解決」。

外交部發言人歐江安表示，日澳兩國政府近年來曾分別公開表示，與台灣享有自由民主共同價值，並重視與台灣的密切經貿往來及人民交流；去年7月9日舉行的日、澳元首峰會，日本及澳洲分別公開支持台灣參與包括「世界衛生組織」（WHO）等國際組織。

她說，此次日、澳兩國外長及防長的2＋2會談相關聲明，也是繼本年4月美日元首峰會、5月G7外長會議、美韓元首峰會、歐盟日本峰會之後，再度重申對台海和平與穩定的重視，凸顯維持台海和平與穩定，已獲得美國、日本、澳洲、歐盟等主要民主國家的高度共識，也代表台海和平與穩定是維護「自由與開放的印太區域」不可或缺的一環。

歐江安指出，台灣位處東亞第一島鏈的重要樞紐，在區域穩定及繁榮上扮演關鍵角色；日本、澳洲是我國在印太區域的重要朋友與理念相近夥伴，我國政府將在既有深厚基礎上持續與日本、澳洲及理念相近國家緊密合作，捍衛民主價值及以規則為基礎的國際秩序，共同維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。

(中時 )