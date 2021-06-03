疫情升溫，為了有效協助警方防疫作為，苗栗縣議員張淑芬與頭份警友會，共同捐贈頭份警分局5台自動量測體溫機，希望藉由科學器材的設置，減輕警察的工作壓力，快速偵測隔離體溫異常的進出員工與洽公民眾，降低感染新冠肺炎風險。

捐贈儀式是由頭份警友會主任林庭輝率總幹事許銑倫，於3日上午至頭份警分局致贈該批自動量測體溫機，由副分局長張進基代表接受。

頭份分局表示，為配合縣政府防疫作為，分局及所屬各分駐所、派出所均採實聯制洽公，洽公應佩戴口罩，未配合者禁止進入，出入人員逐一量測體溫，體溫如超過37.5度以上，應配合複測耳溫或額溫，若仍有發燒症狀，即阻止進入並儘速安排就醫，有效維護機關安全，徹底將高風險人員杜絕在機關之外，避免感染發生，影響機關整體運作。

頭份警分局分局長何孟宗表示，十分感謝張淑芬議員及頭份警友會及時挹注資源，積極協助防疫，這次受贈5套自動量測體溫機，將分配於頭份派出所、尖山派出所、斗坪派出所等單位使用，減少逐一量測體溫的等待時間，避免與民眾近距離接觸，提升防疫效率，讓執勤同仁能夠更專心於機關安全維護工作。

(中時 )