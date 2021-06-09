竹南鎮公所採購清消設備一批，將發給各里同步展開全鎮大消毒。（謝明俊攝）

竹南鎮公所採購清消設備一批，將發給各里同步展開全鎮大消毒。（謝明俊攝）

苗栗縣議員張淑芬及廠商捐贈口罩及面罩給頭份市公所。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市公所受贈快篩試劑2000劑。（苗栗市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮是這次科技廠商疫情大爆發重災區，Ubike的使用量大減。（謝明俊攝）

苗栗縣爆發科技廠商員工群聚感染，竹南、頭份淪為疫情重災區，多個企業及個人全力支持縣內防疫，紛紛捐助各式防疫物資給縣府以及頭份、竹南、苗栗等鎮市公所，結合大家力量全力對抗疫情。

首先，包括知名基金會、能源科技公司、後龍婦女聯合協會、生技公司等機構廠商團體，9日上午分別捐贈縣府N95口罩、隔離衣、防護面罩、抗菌液等防疫物質，縣長徐耀昌代表受贈，感謝他們在疫情嚴峻時刻協助防疫工作，縣府將會善加運用捐贈的物質，發揮最大效益。

而成為這次苗栗疫情重災區的竹南鎮，鎮公所為強化清消，特別採購消毒設備一批，分發至各里使用，請各里里長號召義工，同步展開全鎮大消毒，鎮公所除將清潔隊原有消毒作業組從1組提升至3組人力外，並採購背負式自動噴霧機、手推式噴霧機、以及N95口罩、防護面罩、防護眼鏡、全罩式面罩、血氧機、消毒酒精，防護衣、抗uv防護涼感外套等裝備，提供給清潔隊及里長、社區志工使用。

另外，包括年興紡織贈送250件防護衣、華夏海灣塑膠贈送20桶漂白水、巨朋國際贈送300個防護面罩，都將提供各里里長協助實施鎮內環境消毒作業使用。

因鄰近京元電竹南廠的頭份市，疫情也相當緊張。苗栗縣議員張淑芬與巨朋國際及金易明精密機械等2家公司，特別贈送市公所口罩8000個與防護面罩300個供公所使用，由市長羅雪珠代表受贈。

苗栗市公所則是接獲知名慈善協會及醫師馮啟彥，共同捐贈2000劑快篩試劑，將提供苗栗市民的家屬有確診者，或是確診者足跡曾去過的苗栗市店家，以及長照機構的受照顧者、照顧者及工作人員、居服員、社工人員等對象使用，9日上午由市長邱鎮軍出面受贈。

(中時 )