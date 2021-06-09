苗栗縣爆發科技廠商員工群聚感染，竹南、頭份淪為疫情重災區，多個企業及個人全力支持縣內防疫，紛紛捐助各式防疫物資給縣府以及頭份、竹南、苗栗等鎮市公所，結合大家力量全力對抗疫情。
首先，包括知名基金會、能源科技公司、後龍婦女聯合協會、生技公司等機構廠商團體，9日上午分別捐贈縣府N95口罩、隔離衣、防護面罩、抗菌液等防疫物質，縣長徐耀昌代表受贈，感謝他們在疫情嚴峻時刻協助防疫工作，縣府將會善加運用捐贈的物質，發揮最大效益。
而成為這次苗栗疫情重災區的竹南鎮，鎮公所為強化清消，特別採購消毒設備一批，分發至各里使用，請各里里長號召義工，同步展開全鎮大消毒，鎮公所除將清潔隊原有消毒作業組從1組提升至3組人力外，並採購背負式自動噴霧機、手推式噴霧機、以及N95口罩、防護面罩、防護眼鏡、全罩式面罩、血氧機、消毒酒精，防護衣、抗uv防護涼感外套等裝備，提供給清潔隊及里長、社區志工使用。
另外，包括年興紡織贈送250件防護衣、華夏海灣塑膠贈送20桶漂白水、巨朋國際贈送300個防護面罩，都將提供各里里長協助實施鎮內環境消毒作業使用。
因鄰近京元電竹南廠的頭份市，疫情也相當緊張。苗栗縣議員張淑芬與巨朋國際及金易明精密機械等2家公司，特別贈送市公所口罩8000個與防護面罩300個供公所使用，由市長羅雪珠代表受贈。
苗栗市公所則是接獲知名慈善協會及醫師馮啟彥，共同捐贈2000劑快篩試劑，將提供苗栗市民的家屬有確診者，或是確診者足跡曾去過的苗栗市店家，以及長照機構的受照顧者、照顧者及工作人員、居服員、社工人員等對象使用，9日上午由市長邱鎮軍出面受贈。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。