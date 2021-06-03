總統蔡英文今日親自接見工商團體領袖，討論目前疫情和企業所面臨等3大問題，包含缺電、紓困和缺疫苗。工商團體普遍認為，國內疫情嚴重，請政府盡速進口疫苗，並且協助有意願進口疫苗的團體和企業。

總統蔡英文表示，政府有誠心與企業界溝通並解決目前面臨的各項問題。有關缺電部分，政府會積極進行解決；新冠疫苗接種部分，6月份將有國外包括日本疫苗進口，會加快施打的速度和擴大施打範圍。

至於紓困方面，行政院院會通過紓困特別預算2600億元，將採從寬、從速、從優原則辦理紓困。工商界普遍認為台灣目前疫情嚴峻，近期內若不能對疫情有效掌控，勢必對台灣經濟產生嚴重影響。工商界籲請政府盡速進口疫苗，並協助有意願進口疫苗的團體及企業，縮短申請及審查流程，以順利取得國外疫苗。

蔡英文今日在官邸接見工總理事長王文淵、三三會理事長許勝雄、工商協進會理事長林伯豐、台灣商業聯合總會理事長張平沼、商總主席賴正鎰、工業區廠商聯合總會榮譽理事長秦嘉鴻、台北市商業會理事長吳發添、新北市商業會理事長賴瑞昌等工商界人士，就疫苗、紓困以及缺電等議題進行意見交流。

(中時 )