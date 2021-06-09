中研院士陳培哲辭去國產新冠肺炎疫苗療效評估方法專家會議審查委員的身分，並在接受媒體採訪時指出，「會辭去職務是因為蔡總統」，點名因蔡英文公開稱七月會有國產疫苗，將使相關審查失去獨立與專業性。但陳培哲也因批評國產疫苗引來不同立場的網友抨擊，近日還被爆出他在上海摯盟醫藥科技公司擔任科學顧問。對此，其在台大機械系任教的弟弟陳炳煇透過臉書聲援陳培哲。

陳炳煇今（9）日在臉書表示，跟哥哥陳培哲雖意見不同，但都是希望國產疫苗可以更好更茁壯；而網友肉搜他半天，只能搜到上海摯盟醫藥科技公司的科學委員會委員，表示他很乾淨。

針對此事所引發的爭議，陳炳煇說，「公司已經給我哥email，表達歉意，未經我哥同意就放他的名字在公司網頁上。」他也請朋友放心，這兩天雖兄弟都在新聞風暴中心，但都有討論，只希望理性論證、同島一命，好好團結溝通抗疫。

針對陳培哲是否擔任上海藥廠顧問，弟弟陳炳輝透過臉書回應。（圖／摘自陳炳輝臉書）

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(中時新聞網)