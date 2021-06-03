疫情重創各行業，行政院推出紓困4.0方案，勞工紓困貸款每人最高10萬，第一年免繳息。有女大生表示，男友打算借10萬元紓困金拿來投資，她阻止還被嫌「不會想」，焦慮的她上網詢問意見。結果一名網友回應：「大賺繼續交往，大賠立馬分手」，也有人認為「不要跟真正需要的人搶資源」。

行政院推出的紓困4.0方案，其中勞工10萬紓困貸款，受疫情影響的本國籍、年滿20歲勞工，有參加勞工保險者，或者未參加勞工保險者可提出工作事實證明(如作收入資料)，每人最高貸款10萬元、期限3年，利率1.845％，勞動部補貼第1年利息，6月15日起開始受理申請，諮詢專線：各承貸銀行、1955。

一名女大生在Dcard發文表示，男友說要借10萬紓困金投資金融股，女大生勸他不要莫名其妙讓自己負債，且「你能保證一定會賺，而且這三年不會有突變嗎？」，不過男友卻認為原PO不會想，很多人這樣玩，還叫她自己上網查。原PO困惑發文：「請問大家都這樣嗎？他的想法這樣對嗎？」。

對於女大生的憂慮，一名網友妙回：「大賺繼續交往，大賠立馬分手」，還有人說「他爽就好囉 反正是男友 不是老公」、「太少了，不要跟真正需要的人搶資源」、「這樣的想法當然不對，但是妳也不用跟他爭論對不對之類的問題，眼裡只看到利益沒有考慮後果的人，是聽不進去的，隨他吧」。

(中時新聞網)