真好玩(8491)取得知名暢銷IP「米滷蛋」遊戲及商品開發代理權，真好玩表示，將透過真好玩擅長的遊戲開發、專業整合行銷、品牌操作等實力，積極推動IP虛實整合再添營收動能。

「米滷蛋」是由網路插畫家「老吳」吳鎮生所創作出詼諧有趣的動漫作品，深得網友喜愛，更成為現今相當知名明星IP。今日與夢想製造多媒體合作，取得IP「米滷蛋」遊戲及衍生商品開發代理權，將運用真好玩遊戲開發實力，加上專業的市場整合行銷能力及海外的營銷力，以IP虛實整合模式，積極將台灣文創推向全球，多元化展現台灣軟實力。

真好玩董事長周玄昆表示，熱門IP能帶來極大的收益，全球IP總收入高達7,563億美元，其中IP遊戲總收入達1,706億美元。根據台灣LINE貼圖2020年發布報告指出，台灣10大LINE貼圖角色創作者平均累積銷售額達2億元，前5大創作者更是高達2.9億元，顯示台灣IP商機無限。

夢想製造多媒體董事長陳心怡指出，從部落格接觸到「老吳」吳鎮生以及他的作品「米滷蛋」，喜歡他詼諧輕鬆的圖文風格，而簽約成為他的經紀人。曾發行過「米滷蛋」系列圖書，創造銷售12萬套的亮眼成績，這幾年也有「米滷蛋」相關周邊商品的銷售。

陳心怡表示，希望透過與真好玩合作，從行銷、媒體及商品設計等進行全面規劃發展，以實體商品、動漫、手機遊戲等多角化經營IP，期望能透過專業行銷、品牌操作方式推廣台灣有潛力的原創IP角色，也讓更多人透過這些插畫角色認識台灣的原創力及影響力，從這些肖像中獲得共鳴、獲得正面鼓舞的彩色能量。

真好玩今年海外營運有成創營收佳績，前4月營收達7.18億元，年增148.71％。

(時報資訊)