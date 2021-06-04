國內半導體測試大廠京元電近日爆發群聚感染，雖然周四(3日)發重訊強調，公司大幅提高防疫措施，受影響範圍集中在部分區域，並持續清潔消毒，沒有停工的情況，董事長李金恭甚至在周五上午還對外堅稱不考慮停工，但隨疫情擴大，公司討論後改變政策，決定晚間7點的晚班開始，7個廠區停工2日消毒，下午3點公司內部就消毒清潔作業進一步研商。

京元電爆發移工感染，目前確診數達45人，公司連續3日進行快篩，預計周六完成7300名員工篩檢。勞動部指出，指揮中心已經派員進駐苗栗成立前進指揮所，相關部會也正在了解情況當中。

京元電3日重訊公告，公司已大幅提高防疫措施力度，並特別加強對外籍同仁的防疫宣導，安排公司全體同仁於3日內分批、分時進行快篩，加快釐清相關影響範圍，受影響範圍集中在部分區域，公司已完成並持續清潔消毒，安排控管人員流動及接觸，內部加大防疫措施之力度，並無停工的情形。

(中時新聞網)