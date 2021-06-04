電源大廠台達電驚傳在台北市內湖總部有1名員工確診，針對此事台達電稱，該名員工從5月14日起，即開始居家辦公，迄今逾2周沒進公司；此外，台達電強調，公司周末皆有進行消毒工作，並妥善實施分流，對整體營運並無大礙。

台達電表示，該名員工於5月29日確診，僅在5月14日最後一次進公司後，即開始居家辦公，而在此期間公司周末皆有實施消毒工作；另外，台達電也告知確診員工同樓的同事，自5月31日起居家辦公7天，而密切接觸者為14天以及自主健康管理。

台達電先前為因應全台疫情升溫進入三級警戒，台灣不同廠區同仁不得跨據點交流，並實施單一據點分流，針對疫情展開5大防疫措施：

1. 全台灣各廠區、各據點的員工不得跨區交流，且所有部門至少一半的員工居家辦公。

2. 全台灣各廠區、各據點停止接待訪客，內部會議人數不得超過5人，且須保持2M社交距離。進入廠區辦公之同仁，在辦公區域內須全程佩戴口罩。

3. 全台灣各廠區、各據點自2021年5月20日起實施彈性上下班時間，以協助同仁降低感染風險為前提，避免通勤人員集中在尖峰時刻搭乘大眾交通工具。上班時間自上午7點30分至10點，下班時間可配合調整為4點30分到7點，分散上下班人潮。

4. 因應台灣地區高中職以下全面停課至6/14，台達員工有家庭照顧需求者，不限原訂之照顧12歲以下幼童，只要家有高中職（含）以下各級學校及相關教育機構符合停課家人之員工，即得以申請防疫照顧假。

5. 所有居家辦公員工，透過公司內網或app每日回報體溫記錄。

(中時新聞網)